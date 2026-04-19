La semana pasada, el columnista de EL UNIVERSAL, Claudio Ochoa Huerta, reveló que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se hospedó seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, pero, ¿cuánto cuesta vivir ahí?

¿Cuánto cuesta vivir y rentar cerca de la embajada de México en Londres?

De acuerdo con Ochoa Huerta, la residencia está ubicada en la exclusiva y prestigiada Belgrave Square, por lo que rentar un espacio así, en esa zona, ronda entre las 3 mil 200 y 4 mil 600 libras al mes, es decir, entre 80 mil y 115 mil pesos mexicanos, según sitios especializados.

De acuerdo con estimaciones, el costo de alimentación en ese país varía según los hábitos y la ciudad de alojamiento, pero el promedio oscila entre las 300 y las 350 libras mensuales, es decir, unos 7 mil a 8 mil 200 pesos mexicanos.

Lee también Josefa González Blanco, exembajadora rodeada de polémicas; así frenó el despegue de un vuelo por retraso personal

Con respecto a los servicios de agua, luz y electricidad, las estimaciones se ubican entre 185 y 300 libras mensuales en Londres, es decir, unos 4 mil 400 a 7 mil pesos mexicanos, pero el precio puede cambiar según su uso y cuidado.

Ebrard niega uso de recursos públicos en estancia de su hijo en Londres

El pasado 16 de abril, Ebrard Casaubón reconoció que su hijo se hospedó en la embajada de México en el Reino Unido, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.

"Él quería quedarse más tiempo y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente", dijo.

Lee también Partido Verde propone impedir la salida del país a deudores alimentarios; llama a fortalecer bienestar de la niñez

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la estancia de su hijo ocurrió en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando él se desempeñaba como canciller y estaba enfocado en la adquisición de vacunas para México.

Relató que, tras conversar con la entonces embajadora, Josefa González Blanco, ella le ofreció recibir a su hijo en la residencia diplomática mientras realizaba estudios.

"No estaba yo convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos, le agradecí y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa, mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses y decidió regresarse”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv