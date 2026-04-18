Ciudad Juárez.- Ante miles de ciudadanos el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, confirmó la noche del sábado su registro ante MORENA, para buscar ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua.

El anuncio lo hizo en el evento realizado durante la tarde de este sábado en la Plaza de la Mexicanidad denominado “Los Compas de Cruz”.

“Por eso, amigas y amigos, he tomado la decisión de registrarme como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua. Porque yo amo profundamente a esta ciudad. Yo crecí en sus calles, me formé en sus escuelas públicas y trabajé entre los comerciantes, con mis abuelos y mis padres. Por ese profundo amor que le tengo a Juárez, en cuanto salga la convocatoria y las fechas, me estaré registrando para ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua”, afirmó Pérez Cuéllar en su mensaje.

El anuncio lo hizo en el evento “Los Compas se Cruz”.| Foto: Paola Gamboa.

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El alcalde de Juárez, aseguró que no darán tregua a sus adversarios del PAN y de otros partidos, ya que aseveró que la Cuarta Transformación llegará en el 2027 a Chihuahua.

“Desde aquí le quiero decir a nuestros adversarios, a los que nos calumnian y quieren o tratan, según ellos, de ofendernos. No les vamos a pedir, ni les vamos a dar tregua, porque sus calumnias y sus mentiras no son más grandes que el deseo que tenemos de transformar nuestra ciudad y nuestro estado. Porque sus ofensas y sus burlas no son más grandes que la determinación absoluta que tenemos de que la Cuarta Transformación llegue a Chihuahua, porque sus demandas y sus amenazas no van a poder nunca con el ejemplo de trabajo y de esfuerzo sin descanso, que aprendí en mi casa y que seguiré practicando toda la vida. Porque su poder temporal, que tienen solamente por un rato, no va a poder con la fuerza incuestionable del pueblo de Ciudad Juárez y de todo Chihuahua”, añadió.

Ante más de 50 mil asistentes, dijo estar listo para sacar a los corruptos del poder en Chihuahua, en este caso refiriéndose al gobierno estatal del PAN.

El alcalde de Juárez aseguró que no darán tregua a sus adversarios del PAN. | Foto: Paola Gamboa.

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“Que suenen los tambores, que suenen los gritos porque estos corruptos, estos ineptos que traicionaron y abandonaron a Juárez ya se van. Su derrota va a ser histórica y ejemplar y nuestra victoria va a ser también histórica y ejemplar. Va a llegar la Cuarta Transformación a todo Chihuahua”.

En el evento “Los Compas de Cruz”, se habló de las obras y acciones que el alcalde de Ciudad Juárez ha realizado en la localidad en las dos administraciones municipales que ha encabezado.

En el podio se encontraban presentes algunos diputados locales por MORENA, el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, la legisladora Mayte Vargas y Carlos Castillo, así como ciudadanos, maestros y deportistas, quienes resaltaron el apoyo y atención que han recibido de parte del alcalde juarense.

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El edil aseguró que Juárez es el municipio que más ha invertido en seguridad en todo el país. | Foto: Paola Gamboa.

En su mensaje, Pérez Cuéllar también comentó algunas de las acciones de su gobierno, donde aseguró que Juárez es el Municipio que más ha invertido en seguridad en todo el país, además de que en los últimos años se redujeron mas del 30% los delitos de alto impacto y se pasó del quinto lugar de las ciudades más peligrosas del mundo al lugar número 17, entre otros aspectos más como educación, presupuesto participativo y servicios públicos.

Al evento acudieron ciudadanos de Janos, Palomas, Nuevo Casas Grandes, Parexids, Villa Ahumada y demás municipios de la entidad.

En cuanto a la solicitud de licencia a su cargo como alcalde de Juárez, Pérez Cuéllar ha dicho recientemente que esperará las reglas que emita el Consejo Nacional de MORENA, respecto al tema, ya que en la última reunión oficiada en semanas atrás no se habló sobre ello ni se les ha pedido a los aspirantes al cargo que dejen sus puestos actuales.

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JACL/cr