Ciudad Juárez.- La madrugada de este jueves se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias, en el que resultaron cuatro personas fallecidas, quienes eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes regresaban de recibir atención médica desde Torreón.

El accidente ocurrió cuando los pacientes viajaban en un camión de pasajeros proveniente de Torreón, Coahuila, hacia Chihuahua.

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El IMSS informó de manera oficial que de los fallecidos tres son derechohabientes y la otra persona sería el conductor de la unidad.

Además detalló que el autobús es servicio subrogado por el IMSS, línea no comercial, por lo cual viajaban pacientes provenientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No.71, en Torreón, Coahuila, con destino a la Ciudad de Chihuahua.

Foto: Especial

Según se dio a conocer el accidente ocurrió al arribo a la capital del estado cuando la unidad de transporte se impactó contra la estructura de un soporte de un puente del Libramiento Oriente.

Además de los fallecidos, un total de cinco pacientes fueron trasladados al Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos” de la Ciudad de Chihuahua para su valoración y atención de manera oportuna en el servicio de urgencias.

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Los pacientes lesionados se encuentran bajo observación médica, reportándose estables, dentro de su condición clínica, bajo vigilancia y manejo de los servicios correspondientes.

De momento no se han dado a conocer las identidades de los fallecidos, ni mayores detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

Foto: Especial

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afcl