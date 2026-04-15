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Celestún, Yucatán.- Vecinos de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Celestún, captaron el momento en que un cocodrilo cruzaba tranquilamente por la calle para dirigirse a la zona de manglares, hecho que se volvió viral en redes sociales.
El impactante momento fue grabado por Gemi Segura y rápidamente se volvió viral debido al tamaño del ejemplar y la tranquilidad con la que se desplazaba por la zona urbana.
El hecho causó asombro entre los testigos, quienes reportaron que, por fortuna, el reptil no atacó a ninguno de los perros callejeros que se acercaron a ladrarle durante su trayecto.
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La presencia de cocodrilos en zonas urbanas de Yucatán, principalmente en municipios costeros como Progreso, Celestún, San Felipe y Chuburná, ha aumentado debido a la invasión de su hábitat, lluvias intensas y la búsqueda de refugio.
A través de redes sociales se reportan avistamientos de las especies Crocodylus acutus y moreletii en patios, calles y carreteras, obligando a las autoridades a implementar programas de rescate y capacitación para su manejo.
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JACL /cr
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