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Celestún, Yucatán.- Vecinos de la , captaron el momento en que un cruzaba tranquilamente por la calle para dirigirse a la zona de manglares, hecho que se volvió viral en redes sociales.

El impactante momento fue por Gemi Segura y rápidamente se volvió viral debido al por la zona urbana.

El hecho causó asombro entre los testigos, quienes reportaron que, por fortuna, el reptil no atacó a ninguno de los perros callejeros que se acercaron a ladrarle durante su trayecto.

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La presencia de cocodrilos en zonas urbanas de Yucatán, principalmente en municipios costeros como Progreso, Celestún, San Felipe y Chuburná, ha aumentado debido a la invasión de su hábitat, lluvias intensas y la búsqueda de refugio.

A través de redes sociales se reportan avistamientos de las especies Crocodylus acutus y moreletii en patios, calles y carreteras, obligando a las autoridades a implementar programas de rescate y capacitación para su manejo.

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JACL /cr

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