Celestún, Yucatán.- Vecinos de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Celestún, captaron el momento en que un cocodrilo cruzaba tranquilamente por la calle para dirigirse a la zona de manglares, hecho que se volvió viral en redes sociales.

El impactante momento fue grabado por Gemi Segura y rápidamente se volvió viral debido al tamaño del ejemplar y la tranquilidad con la que se desplazaba por la zona urbana.

El hecho causó asombro entre los testigos, quienes reportaron que, por fortuna, el reptil no atacó a ninguno de los perros callejeros que se acercaron a ladrarle durante su trayecto.

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🔴🐊😱 Cocodrilo sorprende al pasear por calles de CelestúnUn cocodrilo fue captado caminando tranquilamente entre viviendas del puerto yucateco; tras recorrer la zona sin atacar a nadie, regresó por su cuenta a los manglares en Yucatán.#Cocodrilo #Celestún #Yucatán #Viral… pic.twitter.com/HLAt359aON — Punto 4T (@Punto4T) April 15, 2026

La presencia de cocodrilos en zonas urbanas de Yucatán, principalmente en municipios costeros como Progreso, Celestún, San Felipe y Chuburná, ha aumentado debido a la invasión de su hábitat, lluvias intensas y la búsqueda de refugio.

A través de redes sociales se reportan avistamientos de las especies Crocodylus acutus y moreletii en patios, calles y carreteras, obligando a las autoridades a implementar programas de rescate y capacitación para su manejo.

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