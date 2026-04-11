Mérida, Yucatán.- Autoridades estatales señalaron que las obras de ampliación del Puerto de Altura en Progreso culminarán en septiembre de este año.

“Por parte del Gobierno del Estado los trabajos de dragado estarán listos en septiembre, lo que permitirá la maniobra y el atraque de barcos más grandes en la terminal de cruceros de Progreso”, señaló Darío Flota Ocampo, titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

Adelantó que navieras de todo el mundo serán informadas que las obras de ampliación del Puerto de Altura en Progreso culminarán en septiembre “para que consideren en sus programaciones visitas de cruceros más amplios a partir del próximo año”.

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Dijo que este año todavía no se registrará este aumento de cruceros debido a que las navieras programan sus recorridos con dos años de anticipación, “sin embargo, desde el año pasado, en el Seatrade Cruise Global se les informó de estas condiciones y Carnival anunció que este 2027 llegarían dos barcos de nueva generación más grandes”.

Sobre el incremento considerable de turismo que se espera a partir de la llegada de cruceros más grandes, dijo que autoridades de los tres niveles de gobierno ya trabajan en la planeación que garantice una estancia de calidad.

“Ya instalamos esta semana una mesa de trabajo con diferentes autoridades para prepararnos en lo que puede ser el arribo de muchos turistas más en el puerto de Progreso y podamos mejorar su experiencia durante su visita”, manifestó.

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El secretario participará la próxima semana en el Seatrade Cruise Global 2026, el encuentro más grande de la industria de cruceros, donde Yucatán aprovechará para promover estas obras que permitirán la llegada de embarcaciones más grandes, con lo que se espera un aumento brusco en el número de turistas que llegarán al Puerto de Progreso.

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