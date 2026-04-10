Mérida, Yucatán.- El Congreso del Estado de Yucatán aprobó la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados en materia de fortalecimiento institucional, democracia y uso responsable de los recursos públicos, conocido como el “Plan B”, iniciativa de la presidenta Claudia Scheinbaum.

La minuta fue aprobada por mayoría, con 21 votos a favor de las representaciones de Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y una diputada sin partido, y con 13 votos en contra de las bancadas del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.

Al respecto, el diputado Alejandro Cuevas Mena de Morena, destacó que esta reforma representa "un paso firme en la transformación del país, al consolidar un modelo de gobierno más responsable con los recursos y cercano a la ciudadanía".

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“El poder público sólo tiene sentido cuando está al servicio del pueblo. Hoy estamos fortaleciendo instituciones más justas, más eficientes y más responsables frente a la ciudadanía”, expresó.

Con esta reforma el Poder Legislativo de Yucatán perdería en el 2027 alrededor de 100 millones de pesos de su presupuesto.

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En desahogo del orden del día, el Congreso aprobó por unanimidad la modificación a la Ley de Ingresos del municipio de Acanceh para el ejercicio fiscal 2026, así como la expedición de su nueva Ley de Hacienda, con el objetivo de actualizar su marco normativo y fortalecer la administración de sus recursos públicos.

Asimismo, se aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en materia de órgano de control interno y autoridad garante, con lo cual se fortalecen las obligaciones en materia de transparencia y se impulsa una actuación institucional más eficaz, organizada y coordinada.

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JACL/cr