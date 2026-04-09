Mérida, Yucatán. - El derrumbe del techo de una casa en la colonia San Antonio Cinta, al nororiente de Mérida, dejó como saldo dos albañiles lesionados.

Los primeros reportes indican que el colapso ocurrió en la calle 22 por 13, sitio en el que se realizaban trabajos de demolición de un predio.

Tras el percance, una de las personas afectadas fue trasladada a un hospital y otro trabajador recibió atención en el lugar.

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Vecinos del rumbo indicaron que los trabajos de demolición en el predio comenzaron hace una semana de demolición de la vivienda en la citada colonia.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando los albañiles se encontraban trabajando en una parte del techo del inmueble, el cual colapsó y cayó parcialmente sobre los hombres.

Al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como un camión de bomberos y ambulancias para atender a las personas lesionadas por el accidente.

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