Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano reportó la detención de 31 generadores de violencia en las últimas semanas, así como el aseguramiento de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En los operativos interinstitucionales conjuntos también aseguraron 8 armas largas, dos escopetas, un lanza granadas y 11 armas de fuego cortas, todas bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), además de un dron.

En conferencia de prensa, junto con el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, y demás integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, Urrutia refirió que estas armas están relacionadas y bajo investigación por los delitos de feminicidio, secuestro calificado, homicidio, robo calificado, extorsión agravada, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y robo de vehículo agravado, entre otros.

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En su reporte, el jefe policiaco informó que en atención a una solicitud de colaboración realizada por la FGE de Querétaro, se implementaron operativos interinstitucionales para cumplimentar dos órdenes de aprehensión: la primera en el municipio de Cuautla, por el delito de secuestro calificado, donde fue detenido Román Antonio “N”; y la segunda en el municipio de Xochitepec, por el delito de robo calificado, en contra de Carlos “N”, de 49 años.

El secretario informó que, derivado de denuncias ciudadanas, se ejecutaron y cumplimentaron en distintos municipios varias órdenes de cateo en puntos de venta de narcóticos. Uno de los cateos, realizados en los municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, arrojó la detención de Carlos Antonio “N”, de 26 años, y Alexis “N”, de 29 años. En estas acciones se aseguraron dos armas largas AK-47 calibre 7.62 con diversos cartuchos útiles, un arma corta calibre 9 mm abastecida con cartuchos útiles, diversas bolsas con sustancia similar a metanfetamina o cocaína, un dron, vehículos y tarjetas con mensajes amenazantes dirigidos a personas y comercios, en los que se identifica al grupo delictivo “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

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