Nogales, Sonora. - En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales ejecutaron un cateo en Nogales que derivó en la inhabilitación de un túnel clandestino con dirección a Estados Unidos y la detención de una persona.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, de acuerdo con las investigaciones, el detenido está relacionado en actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado.

Aseguran en Nogales, Sonora, túnel hacia EU; detienen a presunto colaborador criminal. Foto: Especial.

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De acuerdo con el informe oficial, el cateo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Centro, identificado previamente mediante trabajos de inteligencia como un punto de operación de un grupo delictivo generador de violencia.

En el lugar, las autoridades localizaron una excavación rústica de 4.5 metros de profundidad y 79 metros de longitud, con dirección hacia la frontera, la cual no contaba con una salida habilitada.

El túnel fue asegurado e inhabilitado como parte de las acciones para frenar su uso en actividades ilícitas.

Aseguran en Nogales, Sonora, túnel hacia EU; detienen a presunto colaborador criminal. Foto: Especial.

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Durante la intervención fue detenido un hombre, a quien se le aseguraron 21 cartuchos útiles.

Las investigaciones lo vinculan con labores de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para una organización criminal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias correspondientes, mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Autoridades destacaron que este operativo representa un golpe a las capacidades logísticas de grupos delictivos en la frontera, al impedir el uso de infraestructura clandestina para el cruce ilegal hacia Estados Unidos.

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