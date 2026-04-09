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Culiacán, Sin. A 9 de abril. - En tribuna del Congreso del Estado, en el punto de asuntos generales, el diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez se y su compañero de bancada, Pedro Alonso Villegas Lobo, exhibió una pancarta, en protesta por no dictaminar aún su iniciativa para incorporar el termino de “gobernadora”.

Ambos legisladores locales del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, permanecieron en la tribuna por espacio de más de diez minutos y justificaron sus acciones, en el sentido que en las iniciativas de ley que se han presentado, en los temas de la igualdad sustantiva.

Diputado de Morena se encadena y amordaza en Congreso de Sinaloa; “¡Inclusión de la palabra gobernadora, con A" Foto: Especial.
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En la sesión de este jueves, en la que se aprobó la minuta enviada por la Cámara Federal de Diputados que contempla en materia electoral, conformación de cabildos y austeridad en los Congresos de los Estados, al pasar , ambos diputados se subieron a la tribuna y Serapio Vargas se encadeno las manos y se amordazó con una cinta.

Su compañero Villegas Lobo que se colocó a su lado, sacó una pancarta con el texto “¡Inclusión de la palabra gobernadora, con A. ¡Ya ahora y aquí! “, lo que sorprendió al resto de sus compañeros de curul de las diversas fuerzas políticas, incluyendo a sus compañeros de partido.

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dmrr/cr

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