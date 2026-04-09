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Pachuca. - y una más lesionada fue el saldo de un ataque armado registrado en el fraccionamiento San Isidro, en el municipio de Tlanalapa, Hidalgo, donde, de acuerdo con reportes de seguridad, el incidente ocurrió durante una fiesta.

Según la información disponible, los hechos se registraron al momento en que se llevaba a cabo una en dicho fraccionamiento, momento en el que varios hombres armados arribaron al sitio.

En el lugar realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que dejó como saldo al menos tres personas sin vida, entre ellas dos mujeres, además de una persona lesionada, quien fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.

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Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo que dio como resultado la detención de cinco presuntos implicados: dos mujeres y tres hombres, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

De manera preliminar, se informó que uno de los presuntos agresores habría sido ; sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició las diligencias correspondientes.

Peritos de esta institución se encuentran en el sitio realizando el levantamiento de indicios y de los cuerpos.

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dmrr/cr

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