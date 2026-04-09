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Abalá, Yucatán. - La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el municipio de Abalá, pues se detectaron afectaciones directas en 10 mil 750 metros cuadrados de selva y en un cenote.

En atención a una denuncia ciudadana, personal de la Profepa acudió al lugar y detectó diversas obras en proceso, entre ellas la apertura de un , la perforación de un cenote, así como excavaciones tipo mina entre dos puntos, presuntamente para conectarlos mediante un canal con posible función de río subterráneo.

Profepa clausura proyecto turístico en Abalá, Yucatán; detectan afectaciones directas en más de 10 mil metros cuadrados de selva y cenote. Foto: Especial.
Profepa clausura proyecto turístico en Abalá, Yucatán; detectan afectaciones directas en más de 10 mil metros cuadrados de selva y cenote. Foto: Especial.

La dependencia federal indicó que las obras provocaron la remoción total y parcial de la vegetación natural, afectando especies características de la región como chaca (Bursera simaruba), tzalam (Lysiloma bahamensis), jabín (Piscidia piscipula) y dzidzilché (Gymnopodium floribundum), entre otras.

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Dichas acciones se llevaron a cabo sin contar con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como medida de seguridad, la Profepa impuso la clausura temporal total del sitio, colocando los sellos correspondientes, y levantando un .

Profepa clausura proyecto turístico en Abalá, Yucatán; detectan afectaciones directas en más de 10 mil metros cuadrados de selva y cenote. Foto: Especial.
Profepa clausura proyecto turístico en Abalá, Yucatán; detectan afectaciones directas en más de 10 mil metros cuadrados de selva y cenote. Foto: Especial.

La diligencia fue atendida por una persona que se identificó como operador de maquinaria de la empresa constructora, quien manifestó no tener facultades para recibir o firmar la orden de inspección.

La Profepa precisó que la realización de este tipo de trabajos no contaba con las autorizaciones ambientales necesarias generando impactos significativos en la biodiversidad y los recursos naturales.

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dmrr/cr

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