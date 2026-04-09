El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, invitado por el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Samuel Chacón Rojas, a disertar una conferencia magistral, en el campus universitario, pero ante las críticas de organismos de derechos humanos y la comunidad estudiantil, que argumentaron que el régimen de Nayib Bukele ejerce la tortura y la desaparición forzada de personas, se suspendió su visita este 8 de abril, pero sí consiguió disertar su ponencia titulada: Seguridad nacional, Estado y derechos humanos, solo que virtualmente.

Ulloa presumió en su conferencia virtual que, con la aplicación del régimen de excepción que ha aplicado Nayib Bukele, se logró pacificar El Salvador. "Haciendo uso del jus ad bellum, el presidente Nayib Bukele tomó acciones determinantes, logrando una paz que ha permitido más de mil 170 días con cero homicidios".

Agregó que las medidas son para el beneficio de la población salvadoreña. "También se adoptaron medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y proteger a la población, haciendo énfasis, que esta decisión respondió a circunstancias excepcionales y se enmarca en la obligación del Estado de garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de sus ciudadanos. De igual forma, subrayó que la población salvadoreña continúa respaldando esta medida”.

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Ulloa llamó “milagro de seguridad” la estrategia que ha permitido desterrar las pandillas en el país centroamericano. “Tras alcanzar el milagro de la seguridad, se centra en impulsar el milagro económico, con una apuesta inédita por la innovación, la modernización del Estado y la formación de servidores públicos más eficientes, así como por el fortalecimiento de la educación mediante la entrega de dispositivos electrónicos a estudiantes para mejorar su preparación académica”.

Ulloa, presumió en su conferencia virtual, que con la aplicación del régimen de Nayib Bukele, se logró pacificar El Salvador. | Foto: Especial.

Agradeció al rector Chacón Rojas por haberlo invitado al campus “y por abrir este debate para compartir la experiencia de El Salvador en materia de seguridad, subrayando que no se trata de exportar un modelo, sino de dar a conocer los esfuerzos emprendidos por el país para recuperar la paz, el orden y la institucionalidad”.

Hasta ahora, la Unach no ha informado nada sobre la conferencia virtual que ofreció Ulloa.

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Hace un par de días, la oficina de prensa de la Unach se limitó a informar que la conferencia se había suspendido, sin dar mayores detalles sobre la cancelación del vicepresidente de El Salvador al campus universitario.

Antes, la comunidad estudiantil, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Comité de Solidaridad con El Salvador en México, cuestionaron en misivas, la presencia de Ulloa, al asegurar que se busca “blanquear” la imagen de Bukele, cuestionando su política de violaciones a los derechos humanos.

Ingryd Escobar Campos, directora del SJH y exiliada en México, cuestionó que Ulloa hablara sobre seguridad nacional, Estado y derechos humanos, “cuando él mismo representa a un aparato de represión”.

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JACL/cr