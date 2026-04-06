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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Enmedio de protestas y rechazos de usuarios de redes sociales, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), canceló la conferencia magistral del vicepresidente de El Salvador, , que estaba programada para este lunes en esa institución educativa.

El vicepresidente en el gobierno de Nayib Bukele, ofrecería al medio día de este lunes una conferencia magistral sobre seguridad nacional, Estado y derechos humanos.

La Unach en mantiene una cátedra sobre temas de democracia y derecho, que depende del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el propósito de analizar y plantear las diversas corrientes y opiniones sobre los procesos democráticos.

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Fuentes universitarias expresaron que de acuerdo con esa práctica y visiones pluralistas, los docentes de la cátedra invitan a diversas personalidades de la esfera política y académica a disertar conferencias, como en este caso fue al vicepresidente del país centroamericano.

Aunque en las recientes horas, sin que se informaran los motivos ni las causas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas resolvió cancelar la participación del vicepresidente Félix Ulloa.

Un usuario de redes sociales escribió que la Unach invitó al vicepresidente "de la dictadura" a dictar una conferencia sobre derechos humanos.

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Increíble que en una universidad pública se le dé voz al modelo Bukele, destacó.

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cdm/LL

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