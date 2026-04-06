TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Colectiva 50+1 exigió la pronta liberación de Petrona N, arrestada por asesinar a puñaladas a su cónyuge en Tenejapa, en tanto se esclarecen legalmente los hechos bajo un enfoque de justicia con perspectiva de género e intercultural y pleno respeto a los derechos humanos.

La indígena de 32 años, fue arrestada el pasado fin de semana por asesinar a su esposo Alonso N, a puñaladas en la comunidad Yashanal del municipio de Tenejapa.

La agrupación feminista dijo que Petrona se encuentra embarazada y es madre de cinco hijos menores de edad. Esa situación agrava la urgencia de garantizar su integridad, salud y bienestar, así como de sus hijos, niñas y varones.

Lee también Mujer es detenida por apuñalar a su esposo en Chiapas; investigan el caso con perspectiva de género por posible defensa

Consideró que es relevante también que los familiares del fallecido no han solicitado que permanezca privada de su libertad, sino que se haga cargo y atienda a sus hijos.

Pobladores de la comunidad refieren además que el agresor mantenía otras relaciones y familias, lo cual debe ser considerado dentro del contexto social y familiar en el que ocurrieron los hechos, planteó 50+1.

Demandó a la Fiscalía General del Estado que atienda con prioridad el derecho de Petrona a una vida libre de violencia, con la aplicación de los protocolos correspondientes en casos de violencia contra las mujeres.

Lee también Semana Santa en Nuevo León deja 3 muertos; accidentes viales, rescates y una persona ahogada marcan saldo

Y que se garantice el respeto a su lengua y cultura, brindándole acceso a intérprete y defensa adecuada con enfoque intercultural, así como medidas urgentes de protección para salvaguardar la vida e integridad de Petrona y de sus hijos.

De igual manera, que haya atención integral, incluyendo servicios médicos, psicológicos y acompañamiento social para ella y su familia.

La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena inició la investigación con perspectiva de género, porque según los peritajes, la mujer presenta también lesiones.

Lee también Muertes por sueros vitaminados en clínica privada de Sonora bajo investigación; esto es lo que sabemos

¿De qué se le acusa a Petrona N?

Algunas versiones locales señalaron que Petrona se defendió de Alonso quien ingería bebidas embriagantes dentro de su vivienda y la agredió.

La mujer se defendió de su pareja armada con un cuchillo. Después de asesinarlo permaneció en el sitio y fue detenida por agentes de la Policía Municipal y Estatal.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, informó que el pasado sábado se inició una carpeta de investigación por el hallazgo sin vida de Alonso N en la comunidad Yashanal de Tenejapa.

Ahí fue arrestada Petrona N, y se instruyó a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena para que la investigación se realice con perspectiva de género, porque la mujer también presenta lesiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL