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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Colectiva 50+1 exigió la pronta liberación de Petrona N, arrestada por asesinar a puñaladas a su cónyuge en Tenejapa, en tanto se esclarecen legalmente los hechos bajo un enfoque de justicia con perspectiva de género e intercultural y pleno respeto a los derechos humanos.

La indígena de 32 años, fue arrestada el pasado fin de semana por asesinar a su esposo Alonso N, a puñaladas en la comunidad Yashanal del municipio de Tenejapa.

La agrupación feminista dijo que Petrona se encuentra embarazada y es madre de cinco hijos menores de edad. Esa situación agrava la urgencia de garantizar su integridad, salud y bienestar, así como de sus hijos, niñas y varones.

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Consideró que es relevante también que los familiares del fallecido no han solicitado que permanezca privada de su libertad, sino que se haga cargo y atienda a sus hijos.

Pobladores de la comunidad refieren además que el agresor mantenía otras relaciones y familias, lo cual debe ser considerado dentro del contexto social y familiar en el que ocurrieron los hechos, planteó 50+1.

Demandó a la Fiscalía General del Estado que atienda con prioridad el derecho de Petrona a una vida libre de violencia, con la aplicación de los protocolos correspondientes en casos de violencia contra las mujeres.

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Y que se garantice el respeto a su lengua y cultura, brindándole acceso a intérprete y defensa adecuada con enfoque intercultural, así como medidas urgentes de protección para salvaguardar la vida e integridad de Petrona y de sus hijos.

De igual manera, que haya atención integral, incluyendo servicios médicos, psicológicos y acompañamiento social para ella y su familia.

La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena inició la investigación con perspectiva de género, porque según los peritajes, la mujer presenta también lesiones.

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¿De qué se le acusa a Petrona N?

Algunas versiones locales señalaron que Petrona se defendió de Alonso quien ingería bebidas embriagantes dentro de su vivienda y la agredió.

La mujer se defendió de su pareja armada con un cuchillo. Después de asesinarlo permaneció en el sitio y fue detenida por agentes de la Policía Municipal y Estatal.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, informó que el pasado sábado se inició una carpeta de investigación por el hallazgo sin vida de Alonso N en la comunidad Yashanal de Tenejapa.

Ahí fue arrestada Petrona N, y se instruyó a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena para que la investigación se realice con perspectiva de género, porque la mujer también presenta lesiones.

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