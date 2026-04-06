Hermosillo, Sonora. - Autoridades del estado investigan una serie de fallecimientos y afectaciones graves a la salud presuntamente vinculadas con la aplicación de "sueros vitaminados" por vía intravenosa en una clínica privada de Hermosillo, Sonora. Los casos involucran a personas que recibieron estos tratamientos y posteriormente presentaron un deterioro acelerado en su estado físico.

Los hechos se registraron a partir de febrero, cuando pacientes acudieron a tomar estos sueros por distintas razones, como cansancio o malestar. Tras su aplicación, comenzaron a desarrollar complicaciones que derivaron en hospitalizaciones y, en varios casos, en la muerte, lo que llevó a la intervención de autoridades estatales y federales para esclarecer lo ocurrido.

Casos documentados por sueros vitaminados en Hermosillo

Uno de los primeros casos denunciados fue el de Dinora Ontiveros, quien recibió la aplicación del suero el 24 de febrero por parte del médico Jesús Maximiliano "N". Horas después comenzó a presentar un deterioro acelerado en su salud, con síntomas como plaquetas bajas, hipotensión, deshidratación, insuficiencia renal y hepática, así como neumonía. Inicialmente fue tratada como dengue e influenza, pero su familia relacionó su estado con el suero. Falleció el 2 de marzo.

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El mismo día, un tío de Dinora Ontiveros también recibió el tratamiento y presentó síntomas similares. Fue hospitalizado en estado grave, aunque logró sobrevivir.

Otro caso corresponde a Catalina Figueroa, de 40 años, quien acudió a una clínica para recibir vitaminas debido al cansancio, sin padecer enfermedades previas. Tras la aplicación del suero, sufrió daños en el hígado y los riñones, lo que la llevó a ser hospitalizada en estado grave. Posteriormente se confirmó su fallecimiento.

También se reportó la muerte de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, cuyos casos fueron señalados por familiares como aparentemente relacionados con la aplicación de estos sueros, aunque no se detallan síntomas previos.

A estos se suma Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22 años, quien recibió el tratamiento presuntamente a domicilio para aliviar una resaca. Tras la aplicación presentó náuseas, mareo y desmayo. Fue atendido inicialmente por deshidratación y dado de alta, pero su estado empeoró con el paso de las horas: presentó palidez, manchas en la piel, moretones y una hemorragia severa. Falleció posteriormente; el acta de defunción señala falla respiratoria, choque séptico y falla orgánica múltiple.

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Además, se reportó desde el inicio la muerte de un padre y su hijo, lo que formó parte de los primeros hechos que detonaron la investigación, aunque no se detallan sus síntomas.

En total, las autoridades han identificado al menos nueve personas afectadas: seis fallecidas, un paciente hospitalizado en estado grave y dos más que fueron dados de alta.

Investigaciones y avances del caso

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, donde operaba la clínica. En el lugar se aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes clínicos, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación.

Las autoridades confirmaron la apertura de diversas carpetas de investigación y la existencia de una persona de interés identificada. El inmueble quedó asegurado y posteriormente fue clausurado, con sellos colocados también por autoridades sanitarias.

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Los insumos y sustancias aseguradas fueron enviados a instancias federales para su análisis, mientras que muestras de tejido de las personas fallecidas serán sometidas a estudios histopatológicos para determinar posibles daños celulares relacionados con la aplicación de los sueros.

Además, se activó una red de vigilancia entre instituciones de salud para identificar posibles nuevos casos.

Posturas ante el caso

La Fiscalía de Sonora ha señalado que mantiene abiertas diversas líneas de investigación y que trabaja en coordinación con autoridades sanitarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio, además de mantener coordinación con instancias como la Dirección General de Epidemiología y la Cofepris para dar seguimiento al caso.

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En medio de la controversia, la empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V. emitió un comunicado en el que se deslindó de los hechos, al señalar que no comercializa productos denominados “sueros vitaminados” y que la prescripción y aplicación corresponden a profesionales de la salud.

En tanto, familiares de las víctimas han denunciado públicamente los hechos, cuestionado la información proporcionada por la clínica y exigido una investigación exhaustiva, así como el esclarecimiento de responsabilidades.

El caso permanece en proceso de investigación, con análisis en curso sobre las sustancias utilizadas, los expedientes clínicos y los posibles daños ocasionados a las víctimas. La clínica continúa asegurada y no se han reportado nuevos casos tras su clausura.

La situación ha generado preocupación por la promoción y aplicación de estos tratamientos en espacios privados, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas y responsabilidades correspondientes.

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