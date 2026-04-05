Hermosillo, Sonora. - Autoridades de salud y justicia investigan la muerte de seis personas y la afectación de otras tres, presuntamente relacionadas con la aplicación de soluciones intravenosas en un establecimiento médico de la entidad.

La Secretaría de Salud estatal informó que, hasta ahora, se han identificado nueve casos: seis defunciones, un paciente hospitalizado en estado grave y dos más que ya fueron dados de alta.

De acuerdo con la información oficial, todos los afectados recibieron soluciones intravenosas que fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la apertura de seis carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas, mientras que las soluciones aseguradas continúan bajo análisis por autoridades federales.

El establecimiento fue clausurado el pasado 1 de abril y, desde entonces, no se han reportado nuevos casos.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y se informará conforme haya resultados concluyentes.

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