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La Paz, BCS., 5 de abril.— Un vehículo en el que viajaban cuatro personas terminó dentro del mar en la playa Pichilingue, en La Paz, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.
El incidente ocurrió la madrugada de este domingo y fue captado en imágenes y videos que circulan en redes sociales, donde se observa la unidad parcialmente sumergida en el agua y a una persona bajando.
Según la información de testigos que pasaron por la zona y grabaron, se observaba que una persona habría bajado latas de cervezas.
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Tras confirmarse que ninguna de las personas resultó lesionada, autoridades de seguridad hicieron un llamado a visitantes y residentes a conducir con responsabilidad.
Indicaron que en el transcurso de este Domingo de Pascua se ha registrado una afluencia vehicular importante, ante el regreso de turistas y residentes a los distintos municipios del estado, tras su estancia en las zonas de playa, por lo que pidieron extremar precauciones al desplazarse en las carreteras.
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mahc
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