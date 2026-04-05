Hoy, 5 de abril, las comunidades católicas y cristianas están celebrando el Domingo de Resurrección o la Pascua. Una festividad que le pone fin a la Semana Santa hasta el próximo año, trayendo gloria y júbilo a millones de personas alrededor del mundo.

Este día, que cambia de fecha cada año, dependiendo del calendario lunar y el equinoccio de primavera, es una de las celebraciones más importantes de la comunidad creyente, ya que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de ser crucificado.

En el Domingo de Resurrección o la Pascua se celebra la victoria divina, el triunfo dela vida sobre la muerte y el pecado, la esperanza de la vida eterna y el fundamento de la fe cristiana y católica. Simboliza también el renacimiento, la renovación espiritual y la nueva vida.

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Los mejores memes que dejó el Domingo de Resurrección

Como era de esperarse, a través de redes sociales decenas de usuarios ya han "celebrado" la Pascua con una ola de memes.

Las imágenes que han sido compartidas por plataformas como X (antes Twitter), combinan el ingenio con el humor y la creatividad, y han desatado todo un movimiento digital, convirtiéndose en trending topic este Domingo de Resurrección.

Memes de Domingo de Resurrección. Foto: X

Las y los usuarios han utilizado algunos memes clásicos para "anunciar" la resurrección de Jesús.

Memes de Domingo de Resurrección. Foto: Facebook

Otros le han dado el toque de humor a lo que sería la reacción de Jesús.

Memes de Domingo de Resurrección. Foto: X

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Algunos utilizaron la dramática presentación de "Who's Afraid of Little Old Me?" de la cantante estadounidense Taylor Swift, para ejemplificar la de Jesucristo.

jesus esperando que sea domingo de resurrección pic.twitter.com/t041WJ0Ay6 — ⭒agus⭒🐆 (@swiftvoragine) April 4, 2026

Otros simplemente bromearon con imágenes de Jesús resucitado frente a su tumba.

Memes de Domingo de Resurrección. Foto: X

Por último, algunos internautas le dieron a la comedia desde el punto de vista de los guardias que estaban encargados de vigilar la tumba del hijo de Dios.

Memes de Domingo de Resurrección. Foto: Facebook

Memes de Domingo de Resurrección. Foto: Facebook

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