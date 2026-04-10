Mérida, Yucatán.- Tras varios días de abandono, sin alimento, agua ni cuidados, personal de la Unidad de Protección Animal (UPA), del Ayuntamiento de Mérida, ingresó a un predio en Ciudad Caucel, donde encontró a 40 animales en condiciones críticas y en riesgo de muerte.

La UPA informó que el operativo se realizó tras dar seguimiento a un reporte ciudadano, el cual alertó sobre la situación crítica en la que se encontraban los animales.

Entre los animales encontraron 13 perros, seis gatos, una zarigüeya, 19 aves y un ratón. | Foto: Especial.

Durante la intervención, el personal municipal encontró un escenario de abandono severo y procedió al rescate inmediato de 13 perros, seis gatos, una zarigüeya, 19 aves y un ratón.

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Raúl Escalante Aguilar, titular de la UPA, señaló que todos los ejemplares fueron puestos a salvo y reciben atención médica, alimento y resguardo, además de que continúan las investigaciones sobre los responsables del abandono de los animales.

El titular de la UPA, señaló que todos los ejemplares fueron puestos a salvo y reciben atención médica, alimento y resguardo. | Foto: especial.

El funcionario municipal destacó que las denuncias de los vecinos permiten atender situaciones de emergencia y fortalecer el trabajo por el bienestar animal.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante posibles casos de maltrato animal o la presencia de perros y gatos en situación de calle”, manifestó Escalante Aguilar.

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