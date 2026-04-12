El Cuyo, Yucatán. - Primero fue Celestún, ahora habitantes de El Cuyo implementaron un reglamento de acceso controlado a la zona de flamencos, que se ubican entre este puerto y Las Coloradas.

En esta estrategia de conservación de estas aves participan el Comité Comunitario del citado puerto y personal de coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), las cuales señalaron que esta medida responde a la temporada de anidación del flamenco rosado.

Indicaron que se busca evitar que el ruido y el tráfico desordenado pongan en riesgo la reproducción de esta especie protegida en la zona.

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Los nuevos acuerdos establecen que todo visitante con fines turísticos deberá contar con el acompañamiento obligatorio de un guía certificado local, lo que garantiza un comportamiento respetuoso con el entorno y apoya la economía de las familias que cuidan la reserva.

La vigilancia será permanente y estará a cargo de guardaparques de ambas comunidades para asegurar el cumplimiento de estas normas y preservar la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.

Hay que señalar que el pasado fin de semana, las autoridades municipales de Celestún y federales reforzaron las restricciones en la reserva natural, tras la irrupción de una creadora de contenido en la zona que provocó la huida de estas aves en pleno periodo de anidación.

El Ayuntamiento de Celestún informó que se colocaron avisos que restringen el acceso de manera temporal durante la temporada reproductiva.

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