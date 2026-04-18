Más Información

Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

Preocupa a México, Brasil y España crisis en Cuba; acuerdan incrementar ayuda humanitaria

Preocupa a México, Brasil y España crisis en Cuba; acuerdan incrementar ayuda humanitaria

EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia

EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia

Feminicidio de Edith Guadalupe; defensa de Juan Jesús pedirá duplicidad del término para presentar video como prueba

Feminicidio de Edith Guadalupe; defensa de Juan Jesús pedirá duplicidad del término para presentar video como prueba

Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes

Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

Guaymas, Son. La provocó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno la mañana de este sábado en la , con un saldo de 27 personas intoxicadas, informaron autoridades municipales.

La , detalló que los afectados fueron trasladados a distintas instituciones de salud, entre ellas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, el IMSS de la calle 10 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), donde s.

El conductor de la pipa permanece bajo observación médica, mientras que otra persona fue llevada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Hermosillo, donde su estado se reporta estable.

Lee también

Los afectados fueron trasladados a distintas instituciones de salud, como IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. | Foto: Especial.
Los afectados fueron trasladados a distintas instituciones de salud, como IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. | Foto: Especial.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día y generó una nube tóxica que obligó a activar protocolos de emergencia en la zona.

En este contexto, el operador de un autobús de pasajeros de la línea Tufesa trasladó a usuarios a un hospital del IMSS en Guaymas, luego de que la unidad atravesara el área afectada por el químico, para que recibieran atención médica preventiva.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el tránsito podría restablecerse en su totalidad hacia la tarde o noche de este mismo día. | Foto: Especial.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el tránsito podría restablecerse en su totalidad hacia la tarde o noche de este mismo día. | Foto: Especial.

En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de Protección Civil municipal y estatal, bomberos, corporaciones policiales, así como personal de la Marina, la Defensa y la Cruz Roja, con el objetivo de contener riesgos y garantizar la seguridad de la población.

Lee también

La circulación en la carretera federal se mantiene restringida a un solo carril en ambos sentidos, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones del personal desplegado.

El conductor de la pipa permanece bajo observación médica. | Foto: Especial.
El conductor de la pipa permanece bajo observación médica. | Foto: Especial.

Asimismo, se prevé que las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada se prolonguen durante varias horas, ya que se requiere equipo especializado por parte de la empresa propietaria. De acuerdo con estimaciones oficiales, el tránsito podría restablecerse en su totalidad hacia la tarde o noche de este mismo día.

Autoridades locales reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con este incidente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]