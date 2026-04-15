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Hermosillo, Sonora. Con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias, el puso en marcha el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, que permitirá a miles de contribuyentes .

El decreto contempla la , recargos y gastos de ejecución correspondientes a , lo que representa un importante incentivo para quienes mantienen rezagos en sus pagos.

De acuerdo con el mandatario estatal, la medida beneficiará a más de 350 mil contribuyentes, es decir, cerca del 32 por ciento del padrón vehicular estatal, que supera el millón 100 mil unidades registradas.

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El programa establece que los ciudadanos únicamente deberán cubrir los últimos cinco años de adeudos para ponerse al corriente, eliminando así cargas acumuladas que en muchos casos dificultaban la regularización.

“El pago de impuestos es fundamental porque de ellos se nutre el presupuesto; corresponde al gobierno garantizar su correcta aplicación con austeridad, transparencia y en función de las prioridades sociales”, expresó el gobernador.

El gobernador Alfonso Durazo anunció la eliminación total de multas, recargos y gastos en adeudos anteriores a 2021. | Foto: Especial
El gobernador Alfonso Durazo anunció la eliminación total de multas, recargos y gastos en adeudos anteriores a 2021. | Foto: Especial

La estrategia será implementada a través de la Secretaría de Hacienda estatal, que aplicará de manera automática el estímulo fiscal al momento de realizar la revalidación vehicular.

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Requisitos, vigencia y dónde realizar el trámite

Los contribuyentes podrán realizar el trámite en agencias y subagencias fiscales, así como a través del portal oficial del gobierno estatal o en comercios y bancos autorizados.

Uno de los requisitos indispensables será contar con licencia de conducir vigente expedida en el estado de Sonora.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía para no dejar pasar esta oportunidad, ya que el programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para mayor información, se habilitaron líneas telefónicas, atención vía WhatsApp, correo electrónico y redes sociales oficiales, con el fin de brindar orientación y facilitar el acceso a este beneficio fiscal.

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JACL

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