Hermosillo, Sonora. Con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias, el Gobierno de Sonora puso en marcha el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, que permitirá a miles de contribuyentes regularizar sus adeudos vehiculares.

El decreto contempla la condonación del 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución correspondientes a adeudos del año 2021 y anteriores, lo que representa un importante incentivo para quienes mantienen rezagos en sus pagos.

De acuerdo con el mandatario estatal, la medida beneficiará a más de 350 mil contribuyentes, es decir, cerca del 32 por ciento del padrón vehicular estatal, que supera el millón 100 mil unidades registradas.

Lee también Cae "El Tito", objetivo prioritario de San Luis Río Colorado, Sonora; está acusado de secuestro agravado en Baja California

El programa establece que los ciudadanos únicamente deberán cubrir los últimos cinco años de adeudos para ponerse al corriente, eliminando así cargas acumuladas que en muchos casos dificultaban la regularización.

“El pago de impuestos es fundamental porque de ellos se nutre el presupuesto; corresponde al gobierno garantizar su correcta aplicación con austeridad, transparencia y en función de las prioridades sociales”, expresó el gobernador.

El gobernador Alfonso Durazo anunció la eliminación total de multas, recargos y gastos en adeudos anteriores a 2021. | Foto: Especial

La estrategia será implementada a través de la Secretaría de Hacienda estatal, que aplicará de manera automática el estímulo fiscal al momento de realizar la revalidación vehicular.

Lee también Refuerzan investigación por muertes ligadas a sueros en Sonora; médico sigue prófugo

Requisitos, vigencia y dónde realizar el trámite

Los contribuyentes podrán realizar el trámite en agencias y subagencias fiscales, así como a través del portal oficial del gobierno estatal o en comercios y bancos autorizados.

Uno de los requisitos indispensables será contar con licencia de conducir vigente expedida en el estado de Sonora.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía para no dejar pasar esta oportunidad, ya que el programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para mayor información, se habilitaron líneas telefónicas, atención vía WhatsApp, correo electrónico y redes sociales oficiales, con el fin de brindar orientación y facilitar el acceso a este beneficio fiscal.

Únete a nuestro canal¡ EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL