Hermosillo, Sonora.- El líder juvenil del PVEM en Sonora, Arnoldo Armenta, y el secretario de Organización del partido, Fidel Covarrubias, se vieron involucrados en un conato de enfrentamiento con un mesero en el restaurante El Coyote del Norte, propiedad del cantante Carín León.

El hecho ocurrió la noche del martes 7 de abril en Hermosillo. La discusión inició por la revisión de una cuenta de consumo. De acuerdo con los reportes, el intercambio de palabras escaló a empujones y jaloneos.

La situación obligó a solicitar la presencia de elementos de la Policía Municipal. El caso tomó fuerza tras la difusión de un video en redes sociales; usuarios señalaron presuntos actos de prepotencia por parte de los involucrados.

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La discusión inició por la revisión de una cuenta de consumo. Pelea en Bar de Carín León. Foto: Captura de pantalla

En respuesta, Covarrubias, también regidor en el municipio de Cajeme, negó haber participado en una agresión y aseguró que su intervención fue únicamente para separar a su compañero.

“El video muestra justo eso: estoy sujetando a mi compañero para retirarlo, no golpeando a nadie”, declaró.

Explicó que el conflicto inició por un desacuerdo al revisar la cuenta. Incluso, dijo que el problema pudo originarse porque uno de sus acompañantes intentó grabar al mesero.

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Tras el reporte, policías acudieron al sitio, pero no hubo detenidos. Foto: Captura de pantalla

El regidor desmintió que se hayan negado a pagar o que hubiera daños en el lugar. Afirmó que el consumo fue cubierto y que todo quedó en un incidente menor y reconoció que uno de sus compañeros había ingerido alcohol.

Tras el reporte, policías acudieron al sitio, pero no hubo detenidos. El caso sigue generando reacciones en redes sociales, donde se cuestiona el comportamiento de los jóvenes políticos.

🚨 #EXCLUSIVA | Políticos del Partido Verde Sonora involucrados en incidente en taquería de Carin León en #Hermosillo



Fidel Covarrubias (@fidelcovarrm), secretario de Organización del Partido Verde en #Sonora (@partidoverdeson ), explicó un altercado ocurrido en la taquería del… pic.twitter.com/Q4c5sQUbsF — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) April 10, 2026

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cdm