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Culiacán, Sin. Luego de la de así como de la solicitud de jubilaciones anticipadas, tras el asesinato de cinco de sus elementos en solo nueve días, las autoridades del estado acordaron establecer en esa demarcación territorial una para garantizar la seguridad e intervenir en casos de emergencia.

La dio a conocer que, ante la situación que se presenta en ese municipio por la situación de su policía, elementos del Ejército, la refuerzan su presencia mediante operativos adicionales a los que se vienen realizando.

En este municipio, debido a que en un lapso de nueve días, cinco elementos de la Policía Municipal y tránsito, entre ellos el subdirector operativo, Esteban Gutiérrez Mazariego, fueron asesinados por grupos armados, en forma sorpresiva 30 elementos, solicitaron sus bajas y otros agilizaron los trámites de prejubilación.

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Víctor Díaz Simental, alcalde de Escuinapa, señaló que entiende la situación y postura de los elementos que han gestionado sus retiros, sin embargo, se tienen pláticas con ellos para que se mantengan en el servicio, ya que se cuenta con el respaldo de las fuerzas estatales y federales para inhibir los delitos y dar confianza a la sociedad.

Indicó que ya tuvo un encuentro el secretario de Seguridad y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe García Camacho, para analizar los puntos de vista de los treinta agentes que por diversos motivos han dado trámite a sus bajas, a fin de convencerlos de que permanezcan en la corporación.

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JACL/cr

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