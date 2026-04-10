Culiacán, Sin. En operativos terrestres efectuados por el ejército en los municipios de Culiacán y Badiraguato, lograron asegurar armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y 69 artefactos explosivos improvisados, 18 de estos diseñados para ser lanzados desde drones, por lo que procedieron a inhabilitarlos.

Los habitantes de la zona de La Limita de Itaje, en la parte oriente de la capital del estado, reportaron a las líneas de emergencia un supuesto ataque con explosivos a una vivienda, por lo que las fuerzas federales y estatales que acudieron al lugar, fueron notificados que una célula de expertos en manejo de explosivos los detonaban en forma controlada.

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En operativos terrestres efectuados por el Ejército en los municipios de Culiacán y Badiraguato, lograron asegurar armas de fuego. | Foto: Especial.

Según la información que se dio a conocer, el personal militar que patrullaba esa zona de la capital del estado, ubicó semioculta en la maleza una caja de cartón cubierta con ramas, al verificar el contenido encontraron 18 artefactos artesanales, diseñados para ser lanzados desde drones, por lo que buscaron un área despejada para inhabilitarlos.

Las explosiones controladas causaron temor a la población de La Limita de Itaje, por lo que dieron aviso a las líneas de emergencia, ya que hace dos días, una vivienda fue blanco de un ataque con armas de fuego y explosivos, por lo que temieron que se volvía a repetir la agresión.

A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que en las comunidades serranas de Huziopa y la Vainilla, en la sierra de Badiraguato, se localizaron abandonadas tres armas automáticas, 33 cargadores abastecidos, mil 870 cartuchos útiles y un total de 51 artefactos explosivos improvisados.

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JACL