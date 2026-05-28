La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a la FGR en la CDMX después de ser citada por la investigación abierta a raíz de un operativo en el que participaron agentes estadounidenses. ¿Por qué el Gobierno federal y Morena han reaccionado con tanta energía frente al caso Chihuahua, mientras el caso Sinaloa ha recibido un tratamiento distinto desde Palacio Nacional? Roberto Gil Zuart, abogado de Maru Campos, nos habla al respecto.

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