Más Información
“Zapata, todo va a estar bien; te vamos a sacar de aquí”; así fue el rescate de un minero en Sinaloa
Recuperan el cuerpo del tercer trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; intensifican acciones para ubicar al cuarto minero
Godoy sostiene que descarrilamiento de Interoceánico no fue por problema en la obra; "vía cumple con la norma", dice
Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios
Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora
El Comando Unificado informó que logró la recuperación del cuerpo del tercer minero que murió tras quedar atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.
Por lo que la Fiscalía estatal inició el protocolo de resguardo y traslado para su identificación.
Ante los sucesos, autoridades de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa y la Marina en apoyo con Protección Civil de Sinaloa y el gobierno estatal, mantienen coordinación para ubicar al cuarto minero que permanece atrapado en la zona.
Lee también VIDEO: "Zapata, todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí"; así rescataron buzos del Ejército a minero en Sinaloa
Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen comunicación y apoyo a las familias afectadas por la tragedia en la mina de Sinaloa.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
pjm / rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]