Recuperan el cuerpo del tercer trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; intensifican acciones para ubicar al cuarto minero

El Comando Unificado informó que logró la recuperación del cuerpo del tercer minero que murió tras quedar atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

Por lo que la Fiscalía estatal inició el protocolo de resguardo y traslado para su identificación.

Ante los sucesos, autoridades de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa y la Marina en apoyo con Protección Civil de Sinaloa y el gobierno estatal, mantienen coordinación para ubicar al cuarto minero que permanece atrapado en la zona.

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El Comando Unificado de la mina Santa Fe informa que a las 19:43 h (local) se logró la recuperación del tercer minero, localizado durante la madrugada de hoy, tras lo cual la @FiscaliaSinaloa inició el protocolo de resguardo y traslado para su plena identificación.



En este… pic.twitter.com/quqARB1Egx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 9, 2026

Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen comunicación y apoyo a las familias afectadas por la tragedia en la mina de Sinaloa.

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