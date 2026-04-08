Recuperan el cuerpo del tercer trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; intensifican acciones para ubicar al cuarto minero

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El Comando Unificado informó que logró la recuperación del cuerpo del que murió tras quedar atrapado en la, en El Rosario, Sinaloa.

Por lo que la Fiscalía estatal inició el protocolo de resguardo y traslado para su identificación.

Ante los sucesos, autoridades de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa y la Marina en apoyo con Protección Civil de Sinaloa y el gobierno estatal, mantienen coordinación para ubicar al cuarto minero que permanece atrapado en la zona.

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Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen comunicación y apoyo a las familias afectadas por la tragedia en la mina de Sinaloa.

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pjm / rmlgv

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