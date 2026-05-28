Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa a la Diputación Permanente de la 62 Legislatura para expedir la Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios, con la cual se desarrollan y articulan servicios y mecanismos orientados a respetar, promover, proteger y garantizar el derecho de todas las personas al cuidado digno, universal, accesible, oportuno, equitativo, corresponsable y de calidad.

La iniciativa considera poner en marcha el nuevo Sistema Integral de Cuidados y Apoyos, como un mecanismo articulador de políticas públicas, programas, servicios, normas e instituciones orientadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho al cuidado digno.

Se integrará por la participación de los poderes públicos, organismos autónomos y gobiernos municipales, así como de los sectores social, comunitario y privado.

De manera complementaria, se prevé la conformación de Sistemas Municipales de Cuidados responsables de atender las necesidades territoriales específicas y de asegurar la provisión de servicios de cuidado desde el ámbito local.

La iniciativa de ley establece la creación del Consejo de Cuidados como el máximo órgano en la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos del sistema.

La propuesta de la gobernadora reconoce el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, como una función social esencial, y establece medidas orientadas a su revalorización social, económica y jurídica. Para ello, prevé acciones de profesionalización, capacitación, certificación de competencias, acceso a la seguridad social y condiciones dignas de trabajo para las personas cuidadoras.

“El cuidado es, entonces, un trabajo invisibilizado, no remunerado y feminizado. Las personas que cuidan, tanto en el ámbito informal como formal, requieren capacitación, certificación de competencias laborales, condiciones dignas de trabajo, seguridad social y descansos adecuados (...)”, refiere.

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