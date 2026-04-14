Más Información

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta Sheinbaum: Luisa Alcalde; agradece respaldo

No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta Sheinbaum: Luisa Alcalde; agradece respaldo

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Hermosillo, Sonora. - Integrantes del Staus y Steus realizaron este martes la Marcha Universitaria para en sus procesos de revisión salarial y contractual.

Entre las demandas del gremio académico se encuentra un aumento salarial por encima del 10.8%, así como la creación de un esquema de recuperación de ingresos a desarrollarse en un plazo de siete años, con el objetivo de contrarrestar el que han acumulado en los últimos periodos

El Steus espera alcanzar un acuerdo de incremento salarial con las autoridades universitaria antes del 30 de abril, de lo contrario no se descarta el estallamiento de huelga en la máxima casa de estudios.

Lee también

El contingente partió del edificio de Rectoría de la Universidad de Sonora. Durante el recorrido, informaron a estudiantes sobre el estancamiento en las negociaciones.

Marchan sindicatos de la Universidad de Sonora; exigen solución a revisiones laboral y salarial. Foto: Especial.
Marchan sindicatos de la Universidad de Sonora; exigen solución a revisiones laboral y salarial. Foto: Especial.

Los manifestantes señalaron que , lo que mantiene la inconformidad entre docentes y trabajadores.

Posteriormente, acudieron a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson). Ahí exigieron mejoras en los servicios de salud, atención con especialistas y afiliación para trabajadores sin cobertura.

Lee también

También pidieron agilizar trámites de jubilación y pensión, así como el reconocimiento del tiempo de cotización.

La marcha concluyó en el Palacio de Gobierno de Sonora. En ese punto reiteraron sus principales exigencias laborales y económicas.

Las peticiones fueron entregadas en un oficio dirigido al gobernador Alfonso Durazo, firmado por los líderes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) y Sindicato de Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus).

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]