Hermosillo, Sonora. - Integrantes del Staus y Steus realizaron este martes la Marcha Universitaria para exigir avances en sus procesos de revisión salarial y contractual.

Entre las demandas del gremio académico se encuentra un aumento salarial por encima del 10.8%, así como la creación de un esquema de recuperación de ingresos a desarrollarse en un plazo de siete años, con el objetivo de contrarrestar el rezago económico que han acumulado en los últimos periodos

El Steus espera alcanzar un acuerdo de incremento salarial con las autoridades universitaria antes del 30 de abril, de lo contrario no se descarta el estallamiento de huelga en la máxima casa de estudios.

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El contingente partió del edificio de Rectoría de la Universidad de Sonora. Durante el recorrido, informaron a estudiantes sobre el estancamiento en las negociaciones.

Marchan sindicatos de la Universidad de Sonora; exigen solución a revisiones laboral y salarial. Foto: Especial.

Los manifestantes señalaron que no hay avances en sus demandas, lo que mantiene la inconformidad entre docentes y trabajadores.

Posteriormente, acudieron a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson). Ahí exigieron mejoras en los servicios de salud, atención con especialistas y afiliación para trabajadores sin cobertura.

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También pidieron agilizar trámites de jubilación y pensión, así como el reconocimiento del tiempo de cotización.

La marcha concluyó en el Palacio de Gobierno de Sonora. En ese punto reiteraron sus principales exigencias laborales y económicas.

Las peticiones fueron entregadas en un oficio dirigido al gobernador Alfonso Durazo, firmado por los líderes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) y Sindicato de Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus).

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