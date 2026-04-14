TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Un hombre identificado como Pablo N, agredió a machetazos a su pareja sentimental Ana Luisa, de 27 años; las heridas le provocaron la amputación de partes de ambos brazos y lesiones graves en la cabeza, denunció la Colectiva 50 + 1.

El ataque cometido el pasado lunes en la colonia Los Manguitos del municipio de Cintalapa de Figueroa, lesionó además de gravedad en la cabeza a la joven que "hoy lucha por su vida" en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, señaló la agrupación feminista.

La Colectiva condenó esa agresión y en el contexto de "la ola de violencia machista y feminicida" que sigue cobrando la integridad y la vida de las mujeres en Chiapas.

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Ante los hechos recientes en Cintalapa de Figueroa, donde el agresor huyó y "es una amenaza latente" no se puede ser indiferente y la exigencia es que no haya impunidad. Localizar a Pablo N debe ser una prioridad absoluta para evitar que este sujeto siga lastimando a más mujeres, advirtió.

De igual forma, la Colectiva destacó su preocupación por el reciente ataque armado en el cantón Omoa del municipio de Tuxtla Chico, a la joven Beani L, de 20 años, "quien se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada a balazos".

Ambos hechos, agregó, no son casos aislados, sino el síntoma de un sistema que le sigue fallando a las mujeres y a la niñez; alzamos la voz con profunda indignación y rabia ante la ola de violencia machista y feminicida que sigue cobrando la integridad y la vida de las mujeres en nuestra entidad, manifestó 50 +1.

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La demanda central a las autoridades enfatizó la ONG, es transparencia y celeridad; el hermetismo sólo alimenta la impunidad y la desprotección de las víctimas. Urge la revisión de la alerta de violencia de género, porque no puede seguir como "un protocolo de papel mientras la sangre de las mujeres sigue corriendo".

Los mecanismos actuales, además, no "están protegiendo la vida de las mujeres ni de la niñez en Chiapas, de ahí la exigencia a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo para que refuerce de inmediato los operativos de búsqueda y captura de potenciales feminicidas.

Que el Poder Judicial de Chiapas, planteó la Colectiva, actúe con perspectiva de género y no se demoren las órdenes de aprehensión, porque la burocracia institucional no puede ser cómplice de los agresores por omisión o lentitud.

Se pide, subrayó, el derecho a vivir sin miedo, que las mujeres estén seguras en sus hogares y en las calles. "La violencia feminicida es la otra pandemia que Chiapas no ha querido erradicar".

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