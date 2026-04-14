El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que su gobierno está listo para seguir la ruta de exploración de gas no convencional que ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que vendría a solucionar el problema económico a raíz de la quiebra de Altos Hornos de México.

Mencionó que están listos para reactivar un proyecto que empezó desde 2015, que se avanzó, pero que se detuvo en la administración federal pasada.

El territorio coahuilense es parte de las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro Picachos, áreas clave para la extracción de gas natural no convencional, el llamado gas shale.

“Es una ruta a cinco años, un crecimiento gradual. Hay cimientos, hay bases, no se está empezando de cero”, comentó el mandatario estatal.

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Aseguró que las zonas de exploración están en campo abierto, donde no existen poblaciones y las manchas urbanas están a varios kilómetros de distancia. Además, dijo que se tiene la opción para entregar agua tratada, lo cual dijo que “es positivo porque no hay agua de consumo humano”.

“Hay muchos tabúes, opiniones, suposiciones. Qué mejor que se consolide el grupo de técnicos y expertos, para que puedan ver la parte ambiental y cuidado del agua que también nos interesa muchísimo. Hay que llegar a un punto medio, a un equilibrio para que se pueda lograr un desarrollo sustentable”, comentó Jiménez Salinas.

Refirió que le ha tocado observar el impacto económico en el estado vecino de Texas, por lo que aseguró la extracción de gas shale, la cual requiere de la técnica del fracking, se puede hacer de manera sustentable.

“Están las condiciones dadas para que esto pueda detonar como detonó en Texas. Es impresionante lo que generó en el estado vecino. Sería positivo para el estado. Además, está conectado con la parte de soberanía energética. Pienso que es una gran oportunidad”, insistió.

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