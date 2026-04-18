El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó "Guadalupe" y "El partido de cada día", cuarto y quinto mural del Corredor FIFA, como parte del proyecto Trazos Mundialistas.

Acompañado de algunos integrantes de su gabinete, el gobernante comentó que, a menos de dos meses de la Copa del Mundo 2026, su gobierno busca enseñar la mejor versión de Nuevo León a través del arte.

“Estamos aprovechando bulevares, columnas del Metro y de puentes, 80 proyectos que van a estar listos para el Mundial”, dijo. La secretaria de cultura, Melissa Segura, detalló que dicho proyecto conecta lugares emblemáticos, involucra a casi 20 instituciones y busca activar el espacio urbano mediante intervenciones artísticas.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabeza la entrega del cuarto y quinto mural del Corredor FIFA. Foto: Gobierno de Nuevo León

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“Vamos avanzando, estamos al 33 por ciento de avance del proyecto, vamos muy bien y estaremos listos para el 31 de mayo 78 murales en todo el estado”, declaró.

“Guadalupe” se localiza en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Morones Prieto, y es autoría de “Banger”, quien es un artista de Nuevo León. “El partido de cada día” se sitúa en las columnas de la Línea 4 del Metro, a la altura de Plaza de las Naciones, en la avenida Constitución, y fue hecho por el artista urbano “Dazer” Ramírez.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabeza la entrega del cuarto y quinto mural del Corredor FIFA. Foto: Gobierno de Nuevo León

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