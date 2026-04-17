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Monterrey, Nuevo León. - El desplome de un andamio en la construcción de la Línea 6 del Metro provocó que un automovilista resultara lesionado este viernes en la Carretera Miguel Alemán, en Apodaca, Nuevo León.
El accidente se registró a la altura del Parque Industrial Stiva, donde se desarrollan trabajos de ampliación del sistema de transporte.
Según los primeros reportes, la estructura cayó de manera repentina sobre un vehículo particular que circulaba en dirección a Monterrey.
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El conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital de la localidad.
La situación impactó de forma directa la movilidad, ya que la circulación quedó reducida a un solo carril, lo que ocasionó largas filas de vehículos en uno de los accesos más transitados hacia la zona metropolitana.
Testigos indicaron que el tráfico complicó el arribo de los servicios de emergencia, debido tanto a la carga vehicular como a la presencia de restos de la estructura sobre la carpeta asfáltica.
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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes brindaron atención al lesionado y coordinaron las labores para retirar el andamio colapsado, además de implementar medidas de seguridad en el área.
Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las maniobras y las inspecciones en la obra.
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