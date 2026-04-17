San Cristóbal de las Casas, Chis.- La estudiante universitaria Beany Lozano García, de 18 años de edad, que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza por su novio, falleció este viernes como consecuencia de la gravedad de las lesiones que sufrió, confirmaron sus familiares.

El padre de la universitaria, Benigno Lozano García dio a conocer que exigirán al Ministerio Público que se haga justicia para Beany, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El seis de abril, Beany recibió un disparo de arma de fuego de parte de su novio José Manuel Rubio Santini, cuando ambos viajaban en una camioneta Toyota, de color blanco, a la altura del cantón Omoha, del municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala.

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El disparo de arma de fuego que recibió Beany, ingresó en la parte inferior de la oreja izquierda, con salida en el temporal derecho, pero el presunto feminicida huyó del lugar en ese momento, mientras que sus familiares hallaron a la universitaria hasta el siguiente día por la mañana, cuando ya se encontraba en un hospital.

Vecinos al escuchar el disparo de arma de fuego, llamaron a los servicios de emergencia y al lugar llegaron elementos de la Guardia Estatal y Policía Municipal de Tuxtla Chico, para preservar la escena y trasladar a la joven a un hospital.

La pareja viajaba en una camioneta Toyota, de color blanco, a la altura del cantón Omoha, del municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala. | Foto: Especial.

Desde que ocurrió la agresión, Benigno Lozano Sánchez y su esposa Anahí Guadalupe García, clamaron por justicia, pero no encontraron apoyo de la Fiscalía de Distrito. “Pese a contar con elementos suficientes para la localización y detención del agresor y posibles cómplices, no actuaron con la rapidez, ni diligencia debida, lo que permitió que el presunto responsable tuviera tiempo necesario para evadir la acción de la justicia, evidenciándose una posible omisión grave en la actuación de las autoridades competentes”.

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Lozano Sánchez dijo que van a insistir ante el Ministerio Público para que se haga justicia y se detenga al presunto feminicida, porque aseguró que las órdenes de cateo y de captura, fueron liberadas varios días después del ataque contra Beany, que se han integrado en la carpeta de investigación 0089-102-0520-2025, de donde se desprendió la orden de captura 176/26.

En lo que va del año suman 14 feminicidios en Chiapas, según ha informado la organización 50+1, con seis casos en el mes de marzo.

El jueves, la Fiscalía de Chiapas ofreció una recompensa de 500 mil pesos, por informes que permitan la localización y captura de Pedro Ruiz Córdova, que el lunes por la tarde cercenó las manos a su esposa Ana Luisa, de 27 años de edad, en el municipio de Cintalapa.

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JACL/cr