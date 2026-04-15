San Cristóbal de las Casas, Chis; 15 de abril. - El estado de salud de Ana Luisa, de 27 años de edad, que el lunes por la tarde fue agredida a machetazos por su exesposo, “evoluciona favorablemente”, pero hasta este miércoles no ha podido comunicarse con las personas que están pendiente de la evolución de su estado de salud, porque continúa sedada, informaron familiares.

Explicaron que, durante la agresión con arma blanca, Ana Luisa resultó con una herida en la cabeza, pero no le afectó su cerebro, pero tiene otra en un costado del cuerpo.

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Pablo le cortó las manos a machetazos

El lunes por la tarde, Pablo “N”, expareja de Ana Luisa irrumpió con un machete en la vivienda, ubicada en la colonia Los Manguitos, de Cintalapa, a pesar de que tenía una orden de restricción de un juez, para no acercarse a ella y a los niños.

El lunes por la tarde, Pablo “N”, expareja de Ana Luisa irrumpió con un machete en la vivienda, ubicada en la colonia Los Manguitos. Foto: Especial.

Pablo procedió a encerrar en un cuatro a Ana Luisa, donde la atacó a machetazos y le cortó las manos, para luego huir del lugar.

Cuando los niños de diez, ocho y seis años de edad, que tiene a su cargo Ana Luisa, vieron a su madre tirada en el suelo, uno de ellos, llamó a un familiar, quien llegó de inmediato a la vivienda.

Ana Luisa fue trasladada en un mototaxi a una clínica de Cintalapa, pero en el trayecto, una ambulancia de Protección Civil le brindó los servicios prehospitalarios, pero hacia las 19:00 horas del lunes, fue traslada a un hospital de Tuxtla, a 70 kilómetros de distancia, donde permanece internada.

Ana Luisa, mujer atacada a machetazos en Cintalapa, Chiapas evoluciona favorablemente; agresor sigue prófugo. Foto: Especial.

Este miércoles, los familiares de Ana Luisa informaron que los médicos les han dicho que su estado de salud “evoluciona favorablemente”, pero continuaba sedada, sin que haya podido hablar con su madre, María Alejandra.

“Vamos a esperar que reaccione y cómo evoluciona”, dijo un familiar que ha estado al pendiente desde Cintalapa, que se ha encargado de recibir la ayuda económica que ha brindado la sociedad civil para la joven y sus hijos. “Gracias a Dios la gente se ha sumado mucho a la causa. Han brindado mucho apoyo. Mucha gente ha apoyado. Me da gusto, porque la gente se compadece del prójimo”.

En el caso del agresor, este miércoles, se recibieron dos reportes de que había sido visto en Cintalapa, pero cuando la Guardia Estatal y la Policía Municipal llegó al lugar, no pudo localizarlo. “Hoy hubo dos llamadas (telefónicas) que lo habían visto; que supuestamente anda rapado. Fueron las autoridades hasta el lugar donde les indicaron, pero no pudieron dar con él”, dijo la familiar de Ana Luisa.

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Exigen justicia para Ana Luisa

El martes, decenas de mujeres marcharon en Cintalapa, para pedir justicia para Ana Luisa. “Si tocan a una, respondemos todas”, corearon las participantes de la marcha, que partió del parque de Guadalupe y concluyó frente a la alcaldía.

El martes, decenas de mujeres marcharon en Cintalapa, para pedir justicia para Ana Luisa. Foto: Especial.

Otro intento de femicidio

En el municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala, Beany, de 20 años de edad y estudiante universitaria, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, de parte de su novio, José Manuel “N”, que permanece prófugo de la justicia.

La organización 50+1 informó que la universitaria fue agredida por José Manuel, el 6 de abril, cuando ambos se encontraban en un vehículo. “El proyectil ingresó por la parte inferior de la oreja izquierda y salió por el temporal derecho, dejándola en estado crítico en un hospital de Tapachula”. “Tras la agresión, fue abandonada en el vehículo y localizada hasta el día siguiente, aún con vida”.

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Los padres de Beany, Anahí Guadalupe García y Benigno Lozano Sánchez, pidieron al Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven busquen a José Manuel Rubio Santini, ya que la Fiscalía de Distrito Costa, no ha actuado con prontitud, a pesar de que se han aportado videos, número de telefónicos y testimonios de testigos. “Es importante dejar constancia de que dichas pruebas fueron entregadas oportunamente a las autoridades locales, quienes, pese a contar con elementos suficientes para la localización y detención del agresor y posibles cómplices, no actuaron con la rapidez, ni diligencia debida, lo que permitió que el presunto responsable tuviera tiempo necesario para evadir la acción de la justicia, evidenciándose una posible omisión grave en la actuación de las autoridades competentes”, dijeron.

Migrante herida

En Tapachula, durante un ataque armado en el bar La Perla, en plaza Cafeto, una mujer de origen cubano identificada como Marilin R.M, de 52 años de edad, resultó herida y dos hombres fueron levantados.

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