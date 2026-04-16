Tuxtla Gutiérrez.- La Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos para la búsqueda y localización de Pablo Ruíz Córdova, presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa de su expareja sentimental Ana Luisa.

La agredida, de 27 años, fue atacada a machetazos por Pablo el pasado lunes en la colonia Los Manguitos del municipio de Cintalapa. Las heridas le provocaron la amputación de partes de ambos brazos y lesiones graves en la cabeza.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General, suscribió el acuerdo de recompensa para la búsqueda "del imputado Pablo Ruiz Córdova, presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa, en el municipio de Cintalapa".

La autoridad ministerial pidió a la ciudadanía su colaboración para localizar al señalado, con la certeza de que la información proporcionada será de manera confidencial.

Localizar al agresor debe ser prioridad, señala Colectiva

Organizaciones feministas como la Colectiva 50 + 1 condenaron esa agresión en el contexto de "la ola de violencia machista y feminicida" que sigue cobrando la integridad y la vida de las mujeres en Chiapas.

“Localizar a Pablo ‘N’ debe ser una prioridad absoluta para evitar que ese sujeto siga lastimando a más mujeres. Ese individuo es una amenaza latente no se puede ser indiferente y la exigencia es que no haya impunidad”, advirtió.

La Colectiva destacó además un segundo ataque armado reciente en el cantón Omoa del municipio de Tuxtla Chico en contra de la joven Beani L, de 20 años, "quien se debate entre la vida y la muerte después de que fue atacada a balazos".

“Esas acciones violentas no son casos aislados sino reflejan el síntoma de un sistema que falla a las mujeres y a la niñez; alzamos la voz con profunda indignación y rabia ante la ola de violencia machista y feminicida que sigue cobrando la integridad y la vida de las mujeres en Chiapas”, manifestó 50 +1.

Urge revisión de alerta de género

Para enfrentar ese flagelo social, consideró que la demanda central a las autoridades es la transparencia y la celeridad institucional, porque el hermetismo fomenta la impunidad y la desprotección de las víctimas.

“Hacia tales fines, es urgente la revisión de la alerta de violencia de género que no puede ni debe continuar como un protocolo de papel mientras la sangre de las mujeres sigue corriendo".

Porque también, afirmó la Colectiva, los mecanismos actuales no protegen la vida de las mujeres ni de la niñez en Chiapas, por tanto la exigencia a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo es que refuercen de inmediato los operativos de búsqueda y captura de potenciales feminicidas.

“Y que el Poder Judicial de Chiapas actúe con perspectiva de género y no demoren las órdenes de aprehensión; la burocracia institucional no puede ser cómplice de los agresores por omisión o lentitud, puesto que la violencia feminicida es la otra pandemia que Chiapas no ha querido desterrar".

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afcl