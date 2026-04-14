Ciudad Juárez.- Cuatro policías y el titular de Seguridad Pública de La Junta, Guerrero, en el estado de Chihuahua, fueron vinculados a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de una menor de edad.

El fin de semana pasado EL UNIVERSAL dio a conocer la detención de los elementos, la cual se realizó por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación quienes daban seguimiento a una carpeta por privación ilegal de la libertad.

Tras la audiencia, el Ministerio Público formuló imputación en contra del Director de Seguridad Pública en Guerrero y cuatro policías municipales de La Junta, el Juez determinó la vinculación a proceso.

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Durante la audiencia celebrada a partir del mediodía del lunes 13 de abril del 2026, el Ministerio Público formuló los cargos por privación de la libertad personal agravada, en contra de una menor de edad de quien se reservan los datos de identidad.

El juez determinó el auto de vinculación a proceso en contra del Director de Seguridad Pública, identificado como Jesús Salvador F. O., de 55 años de edad, así como a los oficiales Yeimi V. A., de 29 años; Ismael R. V., de 21 años; Héctor R. R., de 49 años y Marcos Alan G. E., de 22 años.

La detención se realizó el pasado viernes 10 de abril del 2026 en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de la localidad de la Junta, municipio de Guerrero y les aseguraron sus armas de cargo.

Además, el juez fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación complementaria y como medida cautelar impuso la prisión preventiva por el término de 2 años.

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