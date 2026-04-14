La Fiscalía de Coahuila informó el aseguramiento de 116 armas en un domicilio del municipio fronterizo de Piedras Negras, presuntamente ingresadas por Estados Unidos y con destino el estado de Michoacán.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, detalló que el aseguramiento se dio gracias al trabajo de inteligencia mediante la información obtenida de un reporte por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía.

Fue desde la noche de ayer que comenzó a realizarse un cateo en la colonia CROC I, del municipio de Piedras Negras autorizado por el juez de control donde se aseguraron 60 armas largas y 56 cortas.

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En el mismo participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, policía Estatal, policía municipal y la propia fiscalía estatal.

El fiscal de Coahuila indicó que el probable destino del armamento era el estado de Michoacán, y que las armas cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque no ofreció más detalles sobre estas hipótesis.

Así mismo se informó que las armas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, quien atraerá la carpeta de investigación.

El fiscal Federico Fernández reiteró que estas acciones demuestran el compromiso de la autoridad en Coahuila por la seguridad y procuración de justicia.

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