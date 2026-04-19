Hay una unidad “bárbara” en Morena, expuso la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del partido en la Ciudad de México, Alicia Barrientos.

Durante La Chilanguera de este domingo, la morenista adelantó que en los próximos días presentarán un plan de trabajo para fortalecer la presencia en territorio, el cual incluye la participación de actores políticos y su militancia.

“Y esto realmente nos va a seguir fortaleciendo en el territorio porque en Morena, en la Ciudad de México, existe una unidad bárbara. Esto que quiere la derecha de venir a decir en los medios de comunicación que estamos divididos porque vienen los procesos del siguiente año, y aquí como somos muy democráticos a veces los procesos internos les duele mucho a la derecha, pero sí queremos dejar muy claro que la unidad en la Ciudad de México está cada día más fuerte y que vamos a seguir fortaleciendo con la militancia, con nuestros actores políticos, la unidad y el fortalecimiento en territorio, porque vamos muy requetebien”, presumió.

Lee también Edificio donde fue hallada Edith Guadalupe permanece sin vigilancia; personas ingresan sin restricción

Alicia Barrientos destacó que esta etapa de organización interna fortalece el vínculo con la militancia e informa sobre los avances de la transformación en la capital. “La unidad va más fuerte cada día”.

En este sentido, informó que la gira de entrega de afiliaciones encabezada por la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, ya recorrió Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa e Iztacalco.

Recalcó que el recorrido es casa por casa, colonia por colonia, en el espíritu que da sentido al partido: estar donde está la gente.

En paralelo, Morena ha instalado seis consejos municipales en Cuajimalpa, Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Milpa Alta e Iztapalapa, con Tláhuac y Miguel Hidalgo en puerta para el siguiente fin de semana. Los módulos militantes operan ya en las 16 demarcaciones, en colonias, pueblos y barrios de toda la ciudad.

Lee también Policía de Ecatepec y Semar detienen a probables responsables de incendio en recicladora

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr