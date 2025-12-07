Aguascalientes, Ags.- El extranjero Eduardo “N”, originario de Indiana, fue detenido en Aguascalientes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por ser requerido por autoridades de Estados Unidos por su probable participación en el delito de tráfico de personas.

La Fiscalía General del Estado informó que la captura se derivó de una solicitud de colaboración internacional.

Eduardo “N”, originario de South Bend, Indiana, en Estados Unidos, presuntamente se encargaba de transportar e introducir personas desde México hacia el país vecino y cobraba por ello.

Por esa actividad habría solicitado y recibido diversas cantidades de dinero en efectivo, de acuerdo con información de autoridades norteamericanas.

“Como parte de los acuerdos de cooperación con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de Estados Unidos se recibió la solicitud para la búsqueda, localización y aprehensión del señalado”, detalló la FGE.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal realizaron labores operativas, mediante recorridos en campo y vigilancias mixtas, que permitieron ubicar a Eduardo en la colonia Macías Arellano, de esta ciudad.

“En estricto apego a los protocolos y respetando en todo momento sus derechos humanos, se procedió a su detención y aseguramiento”.

El detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde permanecerá en resguardo para su posterior traslado a los Estados Unidos de América, país que lo requiere legalmente.

Más de dos mil policías se capacitan

Este sábado culminó el Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia, al que asistieron más de 2 mil policías de 15 entidades del país y expertos internacionales y de México en temas de seguridad y justicia.

El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, dijo que el evento representa un paso firme hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales, al brindar acceso directo a información, experiencias, metodologías y buenas prácticas utilizadas a nivel global para el combate al crimen y la consolidación de la justicia.

Durante tres días, especialistas de España, Argentina, Chile, Colombia y El Salvador compartieron conocimientos en investigación criminal, análisis estratégico, inteligencia operativa, prevención del delito y desarrollo institucional.

Asimismo, participaron representantes de las principales agencias de seguridad de los Estados Unidos, entre ellas el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Estos expertos, reconocidos por sus metodologías de investigación y su liderazgo en el combate a delitos de alto impacto, compartieron con los asistentes herramientas, experiencias y enfoques que permitirán a las corporaciones mexicanas mejorar sus procesos y fortalecer la coordinación internacional.

