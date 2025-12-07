Ecatepec, Méx.- La alcaldesa morenista, Azucena Cisneros Coss, destacó la disminución de la inseguridad en el municipio al presentar su Primer Informe de Gobierno. “Durante los primeros 12 meses de esta administración 2025-2027 se reforzó la seguridad, lo que permitió disminuir hasta en 50% los delitos de alto impacto”, lo que representa un cambio histórico para Ecatepec.

En un evento acompañado por la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Macedo García; la senadora Sandra Luz Falcón; y el senador con licencia Higinio Martínez Miranda, Cisneros Coss subrayó que la transformación del municipio está en marcha, avalada por la realización de mil obras con una inversión de 721 millones de pesos.

Además, anunció que en el 2026 se llevarán a cabo 2 mil obras en el territorio del municipio más poblado del Estado de México.

Alcaldesa de Ecatepec presenta su su Primer Informe de Gobierno; destaca realización de mil obras (07/12/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Los trabajos realizados incluyen, por primera vez en la historia de Ecatepec, inversiones en infraestructura hidráulica que han permitido que más de 300 mil personas tengan acceso a agua potable por red, un avance fundamental para la calidad de vida y el bienestar social.

También, se pavimentaron más de 444 kilómetros de vialidades, entre ellas avenidas principales como Insurgentes, Revolución y Nacional, con planes próximos para repavimentar la avenida R1.

Cisneros Coss destacó la colaboración con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que ha facilitado la repavimentación de vías estratégicas como vía Morelos, avenida Recursos Hidráulicos y la construcción de un puente vehicular que conectará Ecatepec con Tecámac, mejorando así la conectividad y seguridad vial.

Además, la recolección de más de 100 mil toneladas de basura y la organización comunitaria alcanzaron un hito con la ruptura del primer Récord Guinness de Ecatepec: 148 mil personas limpiando al mismo tiempo, un símbolo de unidad ciudadana y compromiso con el entorno.

En el Deportivo “Alfredo del Mazo”, en Jardines de Santa Clara, una de las zonas más beneficiadas con la pavimentación, Cisneros Coss afirmó que su gobierno no vino a “administrar inercias ni normalizar injusticias, sino a recuperar dignidad”.

Recordó la situación heredada al inicio de la administración: sin patrullas, calles destruidas, pozos de agua abandonados, un C4 clandestino, contratos inflados, y una inseguridad acumulada que afectaba gravemente a la población.

“Ecatepec fue tratado como una fábrica de votos y, aunque nos duela, una fábrica de pobres, pero hoy la transformación llegó a este municipio mexiquense”, expresó la alcaldesa, quien agradeció también el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum y la gobernadora, Delfina Gómez.

Expuso que el cambio no sólo es cuestión de obras, sino que “sucede cuando nos organizamos, ayudamos a los vecinos, acompañamos a las mujeres en la calle y apoyamos a los adultos mayores. Ecatepec cambia cuando su gente se levanta junta. Por eso decimos que el cambio es contigo”.

Compartió su historia personal para ilustrar que la verdadera transformación nace en la vida diaria de cada persona, y recordó la grandeza histórica del municipio desde su pasado prehispánico hasta hechos emblemáticos como la muerte de José María Morelos y Pavón.

La secretaria de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández, destacó la importancia de informar con transparencia a la población para que evalúe el desempeño del gobierno.

Al evento también asistieron alcaldes vecinos, diputados locales y federales, integrantes del Poder Judicial, empresarios y líderes de distintos sectores sociales, así como religiosos.

