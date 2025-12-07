Un joven de 18 años de edad fue aprehendido por policías de la Ciudad de México señalado de haber robado una retroexcavadora de una obra en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al sujeto se le aseguraron aproximadamente 300 gramos de marihuana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) informó que policías en campo fueron requeridos por el responsable de una obra de reparación de drenaje en la colonia Verónica Anzures.

El trabajador refirió a los uniformados que la noche del viernes 5 de diciembre, cuando concluyó la jornada, dejaron la maquinaria estacionada en la esquina de Bahía de la Asunción y Espíritu Santo.

Sin embargo, la mañana siguiente, al llegar al lugar el vehículo ya no se encontraba.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente dieron un seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia y confirmaron que, la mañana del sábado, un sujeto subió a la excavadora, la encendió y se la llevó.

Los policías se movilizaron a la colonia San Francisco Tlaltenco, de la alcaldía Tláhuac, donde encontraron al sospechoso a bordo del vehículo.

Al realizarle una revisión le encontraron una bolsa con marihuana, por lo que fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

