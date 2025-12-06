Ciudad de México.- El pueblo y gobierno del Estado de México refrendaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su respaldo, y aseguraron que no está sola en la transformación, porque los ciudadanos la respaldan.

Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, afirmó que la presidenta mexicana cuenta con el apoyo firme del Estado de México y de transformación que encabeza, frente a las falsedades que difunden algunos críticos.

Así como de las presiones externas que buscan debilitar el rumbo del país, recordó que hoy los derechos sociales están en la Constitución y que la democracia se sostiene en su fuerza más legítima: el pueblo organizado. “No nos van a dividir; la presidenta tiene respaldo y tiene rumbo”, aseveró.

El Estado de México se hizo presente en el Zócalo de CDMX para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: especial)

El mexiquense llamó a todas y todos en el servicio público a no desviarse de los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación: honestidad, transparencia y austeridad republicana.

Y advirtió que ninguna calumnia puede borrar lo que se ha logrado y que la tarea de la 4T es permanecer cerca del pueblo, escucharlo y servir con responsabilidad. “Que nadie lo olvide: estamos aquí por el pueblo y para defender la transformación que eligió la mayoría”, precisó el servidor público mexiquense.

cr