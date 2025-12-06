Más Información

Ciudad de México.- El pueblo y gobierno del refrendaron a la presidenta su respaldo, y aseguraron que no está sola en la transformación, porque los ciudadanos la respaldan.

, secretario General de Gobierno, afirmó que la presidenta mexicana cuenta con el apoyo firme del Estado de México y de transformación que encabeza, frente a las falsedades que difunden algunos críticos.

Así como de las presiones externas que buscan debilitar el rumbo del país, recordó que hoy los derechos sociales están en la Constitución y que la democracia se sostiene en su fuerza más legítima: el pueblo organizado. “No nos van a dividir; la presidenta tiene respaldo y tiene rumbo”, aseveró.

El Estado de México se hizo presente en el Zócalo de CDMX para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: especial)
El mexiquense llamó a todas y todos en el servicio público a no desviarse de los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación: honestidad, transparencia y austeridad republicana.

Y advirtió que ninguna calumnia puede borrar lo que se ha logrado y que la tarea de la 4T es permanecer cerca del pueblo, escucharlo y servir con responsabilidad. “Que nadie lo olvide: estamos aquí por el pueblo y para defender la transformación que eligió la mayoría”, precisó el servidor público mexiquense.

