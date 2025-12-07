Estado de México.- Fueron restituidos 747 inmuebles a sus legítimos dueños como parte de la Operación Restitución, estrategia encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para recuperar propiedades ocupadas de manera ilegal en la entidad.

Estas devoluciones forman parte del total de mil 266 inmuebles asegurados en 63 municipios desde abril, cuando comenzaron los operativos coordinados con la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales.

Del total restituido, 682 son viviendas, 63 predios y dos locales comerciales, cuyos propietarios acreditaron la posesión ante el Ministerio Público.

Devuelven 747 inmuebles ocupados ilegalmente a sus dueños en Edomex (07/12/2025). Foto: Especial

Entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron cateos, inspecciones y diligencias en 16 municipios, asegurando 38 propiedades adicionales relacionadas con el delito de despojo.

La Fiscalía explicó que esta estrategia agiliza la devolución de inmuebles sin necesidad de esperar una sentencia judicial, siempre que las víctimas presenten la documentación que compruebe la propiedad.

La Operación Restitución forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, coordinada desde la Mesa de Construcción de la Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Devuelven 747 inmuebles ocupados ilegalmente a sus dueños en Edomex (07/12/2025). Foto: Especial

