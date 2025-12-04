Naucalpan, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que en enero de 2026, comenzará la rehabilitación de 55 kilómetros del Periférico Norte, una intervención considerada prioritaria por el deterioro que registra esta vialidad que conecta a cinco municipios del Valle de México.

El anuncio se dio durante el Primer Informe de Gobierno del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, donde la mandataria señaló que el proyecto contará con apoyo del Gobierno federal y se financiará con recursos estatales derivados de la política de austeridad implementada desde el inicio de su administración.

Delfina Gómez anunció que la obra iniciará en enero de 2026. Foto: Especial.

Gómez Álvarez explicó que los trabajos abarcarán los tramos que cruzan Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, una ruta por la que circulan más de siete millones de personas.

Lee también: Hallan dos bolsas de plástico con restos humanos en Tultitlán, Estado de México; Guardia Nacional resguarda la zona

La obra incluirá rehabilitación de carpeta asfáltica y acciones para mejorar la seguridad vial, de acuerdo con información preliminar del Ejecutivo estatal.

“Es una intervención largamente solicitada por la ciudadanía”, dijo la gobernadora al reiterar que el proyecto será ejecutado en coordinación con los gobiernos municipales. Agregó que la participación federal es determinante para avanzar en la planeación de la obra.

Los trabajos abarcarán los tramos que cruzan Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán. Foto: Especial.

La mandataria agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó parte del impulso presupuestal para atender vialidades metropolitanas que presentan rezagos históricos.

El Gobierno del Estado de México prevé que la rehabilitación del Periférico Norte reduzca tiempos de traslado y mejore las condiciones de movilidad en una de las arterias más transitadas del Valle de México.

Lee también: Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Como parte de estos trabajos, el Gobierno de Naucalpan comenzó el reencarpetado con concreto hidráulico en los carriles laterales desde Río San Joaquín hasta la Primero de Mayo y con asfalto desde Lomas Verdes a Primero de Mayo.

En el tramo rehabilitado circulan más de siete millones de personas. Foto: Especial.

En tanto, los carriles centrales en estos tramos serán intervenidos por el Estado de México como parte de la rehabilitación anunciada por la Gobernadora.

Al respecto, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, agradeció el apoyo del Gobierno estatal en la rehabilitación de las vialidades del municipio, las cuales presentaban un gran deterioro por el abandono de administraciones pasadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr