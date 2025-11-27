Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec entregó la repavimentación del Camino Viejo a San Agustín y de Calle 12, en el fraccionamiento Jardines de Santa Clara, donde además se instalaron luminarias y un nuevo sistema de bombeo para mejorar el suministro de agua.

Durante la inauguración, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss aseguró que la intervención forma parte de una transformación mayor en la zona y adelantó que gestiona “el doble de recursos” para el municipio.

Acompañada de vecinos y funcionarios, recordó que ambas vialidades se encontraban en condiciones críticas hace unos meses y subrayó que su gestión busca “llevar más servicios” a las colonias que no habían sido intervenidas en años.

Cisneros Coss afirmó que su administración mantiene una política de transparencia y rechazó las campañas de desprestigio en su contra.

Azucena Cisneros entrega repavimentaciones; refuerza obras en Jardines de Santa Clara. Foto: Especial.

Lee también: Operación Caudal: Aseguran toma clandestina, siete pozos y 25 pipas en seis municipios del Edomex

“Jamás me van a encontrar algo, porque yo vivo en la misma casa, con la misma gente. Lo único que me diferencia de todos ustedes es la responsabilidad de gobernar este gran municipio”, expresó.

Añadió que continuará recorriendo las distintas regiones de Ecatepec para supervisar avances en seguridad, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura. “Vamos a seguir avanzando como nunca en la historia del municipio”, señaló.

Azucena Cisneros entrega repavimentaciones; refuerza obras en Jardines de Santa Clara. Foto: Especial.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, en el Camino Viejo a San Agustín se pavimentaron 7,724 metros cuadrados de carpeta asfáltica, en el tramo entre Adolfo López Mateos y Circunvalación Poniente. La intervención tuvo un costo de 2 millones 708 mil 293 pesos, con un ahorro municipal de 1 millón 527 mil 267 pesos.

Lee también: Vinculan a proceso a regidor de Chalco por secuestro exprés; investigan relación con venta ilegal de agua

En Calle 12 se repavimentaron 3,582.50 metros cuadrados, entre Adolfo López Mateos y Camino Viejo a San Agustín, con una inversión de 1 millón 361 mil 964 pesos, lo que representó un ahorro de 602 mil 019 pesos.

Azucena Cisneros entrega repavimentaciones; refuerza obras en Jardines de Santa Clara. Foto: Especial.

Personal de Servicios Públicos colocó 89 luminarias, realizó poda de árboles y balizó topes y guarniciones. En paralelo, el organismo Sapase instaló un Boster para reforzar el abasto de agua potable y atendió tres fugas de grandes dimensiones, además del cambio de válvulas en la red hidráulica.

Las acciones, indicó la alcaldesa, responden al compromiso de mejorar los servicios en Jardines de Santa Clara y las colonias aledañas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr