Cuautitlán Izcalli, Mex.- Una toma clandestina, siete pozos y 25 pipas fueron aseguradas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a través de la Operación Caudal que desplegaron el miércoles en seis municipios mexiquenses.

Lo anterior fue resultado de siete cateos implementados para combatir el acaparamiento, distribución y comercialización ilegal de agua.

La Operación Caudal se llevó a cabo en Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Teotihuacán, donde se efectuaron siete cateos y terminaron asegurados siete pozos, 25 pipas, una toma clandestina, cuatro vehículos de carga, cuatro máquinas de construcción, motocicletas y notas de remisión a nombre de la USON (Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana) y “Sindicato Nacional 25 de Marzo”.

La Fiscalía mexiquense informó que el objetivo de la Operación Caudal es “desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro”.

Agentes de investigación de la FGJEM efectuaron los procedimientos en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y corporaciones policiacas municipales.

También participó el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional del Agua, así como del Gobierno del Estado de México a través de la Comisión de Agua del Estado de México y organismos municipales de agua.

