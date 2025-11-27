Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Más Información
Una unidad médica de Protección Civil volcó la tarde de este jueves 27 de noviembre en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó una fuerte movilización de equipos de emergencia y afectaciones viales en la zona.
De acuerdo con reportes preliminares, la ambulancia habría sido embestida por un automóvil particular, lo que ocasionó que la unidad médica perdiera el control y terminara volcada sobre la cinta asfáltica.
Equipos de rescate acudieron de inmediato para asegurar el área y brindar atención a los ocupantes de la ambulancia. En el lugar, tres paramédicos resultaron lesionados y fueron estabilizados por los mismos servicios de emergencia. En tanto, los pasajeros del automóvil resultaron ilesos.
Debido a las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos siniestrados, la circulación sobre Eje Central y Fray Servando registró importantes afectaciones, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y circular con precaución.
Las causas del choque serán determinadas por peritos y personal de tránsito que ya trabajan en la zona.
