Más Información

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron

Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Una unidad médica de volcó la tarde de este jueves 27 de noviembre en el cruce de y avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó una fuerte movilización de equipos de emergencia y afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, la ambulancia habría sido , lo que ocasionó que la unidad médica perdiera el control y terminara volcada sobre la cinta asfáltica.

Equipos de rescate acudieron de inmediato para asegurar el área y brindar atención a los ocupantes de la ambulancia. En el lugar, tres paramédicos resultaron lesionados y fueron estabilizados por los mismos servicios de emergencia. En tanto, los pasajeros del automóvil resultaron ilesos.

Leer también:

Debido a las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos siniestrados, la circulación sobre Eje Central y Fray Servando registró importantes afectaciones, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y circular con precaución.

Las causas del choque serán determinadas por peritos y personal de tránsito que ya trabajan en la zona.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]