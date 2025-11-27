Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Una unidad médica de Protección Civil volcó la tarde de este jueves 27 de noviembre en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó una fuerte movilización de equipos de emergencia y afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, la ambulancia habría sido embestida por un automóvil particular, lo que ocasionó que la unidad médica perdiera el control y terminara volcada sobre la cinta asfáltica.

Equipos de rescate acudieron de inmediato para asegurar el área y brindar atención a los ocupantes de la ambulancia. En el lugar, tres paramédicos resultaron lesionados y fueron estabilizados por los mismos servicios de emergencia. En tanto, los pasajeros del automóvil resultaron ilesos.

Leer también: Se registra microsismo de 2.3 de magnitud en la Álvaro Obregón

Debido a las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos siniestrados, la circulación sobre Eje Central y Fray Servando registró importantes afectaciones, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y circular con precaución.

Las causas del choque serán determinadas por peritos y personal de tránsito que ya trabajan en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr