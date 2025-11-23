Más Información
Pachuca.- En un operativo interinstitucional fue asegurado un predio utilizado para el almacenamiento de droga e hidrocarburos en la localidad de Sayula Pueblo Nuevo, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal de Petróleos Mexicanos, efectuaron acciones para detectar y asegurar un inmueble señalado por el resguardo de drogas y combustible.
Durante el operativo realizado en la comunidad de Sayula Pueblo Nuevo se localizaron diversas herramientas asociadas al manejo de hidrocarburos, así como contenedores con combustible.
En la intervención se aseguraron 93 dosis de marihuana y 43 dosis de cristal, además de una camioneta con reporte de robo y 15 contenedores de plástico de distintos tipos que almacenaban 5 mil 170 litros de combustible.
También fueron decomisados 12 metros de manguera de alta presión y 50 metros de manguera de desazolve, material utilizado para el trasvase y conducción ilegal de combustible.
Las autoridades recalcaron el riesgo directo para la seguridad de la población que representa la operación de este tipo de actividades ilícitas, las cuales combinan delitos contra la salud con el almacenamiento ilegal de combustible.
Además, destacaron que estas prácticas favorecen la comisión de otros delitos vinculados, como el robo de vehículos y la distribución de narcóticos.
